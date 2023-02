Roest regeert op 5.000 meter, Scheperkamp pakt Nederlandse titel op 500 meter

Een samenvatting van de 5.000 meter van de mannen bij de Daikin NK Afstanden in Heerenveen. - NOS

Als Nederlands kampioen heeft Roest zich automatisch geplaatst voor de WK afstanden van begin maart. Ook nummer twee Marcel Bosker en nummer drie Jorrit Bergsma kwalificeerden zich op de 5.000 meter voor de WK in Heerenveen, het grote doel van de schaatsers in dit na-olympische seizoen. Voor de 27-jarige Roest is het zijn vierde nationale titel op de 5 kilometer. Hij nam in 2019 de titel over van Sven Kramer, die er zes op rij had gewonnen en tien in totaal. Ook de twee jaar daarop werd Roest kampioen, maar vorig jaar ging Bergsma er met het kampioenschap vandoor. 'Het kan nog sneller' Roest was zeer tevreden met zijn rit, zeker omdat hij het sinds het EK heel rustig aan had gedaan. "Ik ben goed uit die periode gekomen en ben blij dat ik meteen zo'n tijd kan rijden. En het kan nog een stuk sneller."

De reactie van Patrick Roest na het winnen van de 5.000 meter tijdens de NK afstanden in Thialf. - NOS

Bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers, eind oktober, zegevierde Roest met een marge van 0,20 op Bergsma. Op de NK was het verschil meer dan vier seconden. "Het was een goede rit", aldus Roest. "Ik kon de laatste rondjes nog echt gas geven, dus dat geeft een goed gevoel." Bosker verslaat Bergsma Bosker versloeg Bergsma in een rechtstreeks duel in de laatste rit in de sprint. De dit seizoen betrekkelijk onzichtbare Bosker reed 6.12,95 en was daarmee 0,42 sneller dan Bergsma, met 37 jaar de oudste deelnemer. Bosker was dolblij na een "ongekende week", waarin hij ziek werd, met spoed naar de tandarts moest én achter de oorzaak kwam van zijn matige rijden: "Mijn schoenen waren kapot. Ik heb ze vorige week laten maken en toen reed ik meteen weer goed en lekker." Bekijk hieronder de reacties van Marcel Bosker en Beau Snellink:

Beau Snellink, de nieuwe ster aan het schaatsfirmament, moest zich tevreden stellen met de vierde plaats. De 21-jarige Snellink reed 6.17,85 en dat was niet genoeg voor een WK-ticket. Scheperkamp wint beide 500 meters Merijn Scheperkamp, de kersverse Europees kampioen, won in Thialf beide omlopen van de 500 meter.

Merijn Scheperkamp viert zijn nationale titel op de 500 meter - ANP

Scheperkamp beleefde in december 2021 zijn doorbraak op het olympisch kwalificatietoernooi, waar hij toen verrassend de beste was over twee 500 meters. Op de Olympische Spelen in Peking werd hij twaalfde. Dit seizoen werd Scheperkamp op de NK sprint tweede achter Hein Otterspeer en pakte hij bij de EK sprint de titel. Op de NK reed de 22-jarige Scheperkamp met 34,61 en 34,81 twee keer de snelste tijd. Hein Otterspeer legde beslag op het zilver, Stefan Westerbroek op het brons in het klassement waarvoor beide omlopen meetelden. Bekijk de reacties van Merijn Scheperkamp en Dai Dai N'tab:

Bij de WK afstanden van begin maart krijgt Scheperkamp op de 500 meter gezelschap van Dai Dai N'tab en Otterspeer. Plaatsing voor de WK ging om de snelste tijd; N'tab reed in de eerste omloop de tweede tijd (34,899) en Otterspeer de derde (34,916).

Bekijk het programma van zaterdag en zondag: