Tweevoudig olympiër Deurloo beëindigt actieve turncarrière en wordt trainer

Bart Deurloo heeft bekendgemaakt het voor gezien te houden als actieve turner. De 31-jarige Deurloo gaat verder als coach binnen de Nederlandse mannenselectie.

Ruim tien jaar behoorde Deurloo tot de Nederlandse selecties voor EK's en WK's. In 2017 greep de vijfvoudig Nederlands kampioen WK-brons aan rekstok.

Daarnaast deed hij mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en die van 2020 in Tokio (door de coronacrisis gehouden in 2021).

Parijs 2024

Na die Spelen in Japan had Deurloo een pauze ingelast en deed hij al ervaring op als trainer. Als coach bij de Nederlandse mannenploeg richt hij zich op plaatsing voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs.

In zijn nieuwe rol wordt hij verantwoordelijk voor de programma's van onder meer Jordi Hagenaar en Martijn de Veer, die vorig jaar de EK en WK turnden.