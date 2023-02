Groenewegen sprint te vroeg in Saudi-Arabië, De Lie wint weer in Frankrijk

Ruben Guerreiro won de Ronde van Saudi-Arabië. De Portugees had zijn slag donderdag in de vierde rit al geslagen, toen hij de beste van een kopgroep van drie bleek. De eindzege stelde hij vrijdag simpel veilig in een rit zonder serieuze beklimmingen.

In de openingsrit van de Ronde van Saudi-Arabië won hij de sprint nog, maar in de vijfde en laatste etappe lukte het niet. Dylan Groenewegen kwam in de lange eindsprint veel te vroeg op kop en eindigde als vierde, achter winnaar Simone Consonni, Matteo Malucelli en Pascal Ackermann. Groenewegen behield wel de puntentrui.

Intussen slaagde Arnaud De Lie er in de Ster van Bessèges wel in de sprint te winnen. Na zijn ritzege in de eerste etappe, en een door valpartijen geneutraliseerde tweede etappe zonder winnaar, won de 20-jarige Belg ook de derde rit. Hij bleef Valentin Ferron, die in de tweede etappe nog bijna van een brug kukkelde , en Samuel Watson voor in de sprint.

Weer winnaar in Ster van Bessèges

Zes renners, onder wie de Nederlander Etienne van Empel, gaven de slotetappe van Al-'Ula naar Maraya over 142,9 kilometer kleur. De laatste vluchter werd op vier kilometer van de finish opgeraapt, waarna Groenewegen in de eindsprint tekort kwam.

In de derde etappe, met start en finish in Bessèges, moesten de renners zowel aan het begin als aan het einde de Col de Trélis en Col des Brousses over. Bij de laatste beklimming van de Brousses, met nog 13 kilometer tot de streep, regende het demarrages, van onder anderen Skjelmose, Pinot, Powless, Vauquelin en Guernalec. Toch draaide de rit uit op een sprint. Met De Lie die daar het meest van profiteerde.

Velasco wint in Valencia

In Spanje won Simone Velasco van Astana op fraaie wijze de derde etappe in de Ronde van Valencia. Hij bleef met Bob Jungels en Jonas Gregaard net uit de greep van het naderende peloton en klopte zijn vluchtmakkers in de sprint.

Craddock was in de 145 kilometer lange rit weggesprongen op de El Garbi, een bijna 5 kilometer lange klim met stroken tot 11 procent. Op de top had hij twintig seconden voorsprong op vluchtmaten Jungels, Velasco en Gregaard. Maar de drie gingen erop en erover in de afdaling.

Het peloton kwam razendsnel dichterbij, maar had zich een beetje verrekend, want het trio op kop hield drie tellen over.