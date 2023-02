Tuchtkwestie Overmars niet van tafel: voetbaldirecteur werkt mee aan onderzoek ISR

Het kamp Overmars zegt de uitkomst van het tuchtonderzoek rustig af te wachten. Uitspraken over het ISR, toekomstverwachtingen of de gebeurtenissen uit het verleden wil de gewezen Ajax-directeur lopende het tuchtonderzoek niet doen.

In september beantwoordden Overmars en zijn advocaat schriftelijke vragen die gesteld werden door het onderzoeksteam. "Wat we hebben gezegd, is vertrouwelijk. Wij proberen onze volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek", zegt de woordvoerder van Overmars.

Wie dacht dat de gewezen voetbaldirecteur in de periode van stilte volledig uit het zicht van het ISR was geraakt, heeft het mis. Volgens de tuchtinstantie is het onderzoek naar de oud-voetballer, die aanstaande maandag precies een jaar geleden vertrok bij Ajax, nog altijd in volle gang. Niet in de laatste plaats komt dat door de medewerking van de hoofdpersoon en de Amsterdamse club.

Ook Ajax geeft aan dat het de afgelopen maanden meerdere keren contact heeft gehad met het ISR. "Op ons initiatief heeft een Ajax-afvaardiging begin juni een bespreking gehad met het bestuur van het ISR", zegt de club via een woordvoerder.

"De aanleiding was de publicatie van de NOS waar wij ons niet in herkenden. Later in die maand hebben wij bij het ISR een gesprek gehad met de aanklager. In de tussentijd is ook schriftelijke communicatie geweest vanuit Ajax aan het ISR."

Het ISR luidde in mei vorig jaar de noodklok. Vrouwen bleken zich niet te melden, Overmars wilde niet praten en Ajax werkte volgens het ISR niet bepaald mee. Het waren destijds de voornaamste redenen waarom het onderzoek maar niet wilde vlotten.

'Buikpijndossier'

"Dit is een buikpijndossier aan het worden", verzuchtte ISR-voorzitter Dick van Steenbeek destijds in gesprek met de NOS. "We hebben geen enkel machtsmiddel om mensen te dwingen om mee te werken. Hierdoor loopt onze aanklager tegen een muur."