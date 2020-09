Ajacied Dest zet zinnen op transfer en is in afwachting van onderhandelingen

Het ziet ernaar uit dat Sergiño Dest bezig is aan zijn laatste dagen bij Ajax. Bayern München is aan het onderhandelen met de Amsterdamse club over de 19-jarige vleugelverdediger. Dinsdagochtend heeft ook FC Barcelona geïnformeerd bij Ajax. Dat is bevestigd aan de NOS.

Er is nog geen akkoord. Ajax heeft al twee biedingen van Bayern München afgewezen. De interesse van Barcelona is serieus, maar er zijn nog geen gesprekken geweest. Bovendien moet Barcelona eerst spelers verkopen, om spelers te kunnen aantrekken. Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Arda Turan zijn inmiddels al vertrokken uit Catalonië. Luis Suárez (Atlético Madrid) en Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers) lijken binnen afzienbare tijd te volgen.

Of Barcelona daadwerkelijk vol voor Dest zal gaan, is niet helemaal duidelijk. In een eerder stadium werden Georginio Wijnaldum en Memphis Depay al aan Barcelona gelinkt; het is de vraag welke aankoop nu de prioriteit heeft.

Alleen hoofdprijs

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, heeft dus de touwtjes in de handen. Ajax zal Dest alleen voor de hoofdprijs willen verkopen. Het gaat over een bedrag dat ligt tussen de 18 en 25 miljoen euro.

Vrijdag liet Ajax-trainer Erik ten Hag weten dat hij Dest liever niet laat gaan. "Ik wil niet dat hij gaat, maar ik heb niet overal invloed op. Maar mocht het gebeuren, dan wordt het achterin wel wat dunnetjes en moeten we kijken naar een vervanger."

Maar Dest heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Hij heeft het erg naar zijn zin bij Ajax en hoeft in principe niet weg, maar als er clubs van deze statuur zich aandienen, dan is het heel moeilijk om te zeggen dat je niet wil. Dest wil daarom een stap maken, omdat hij ook weet dat deze kans niet snel meer voorbij zal komen.