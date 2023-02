Amsterdam wil opvang asielzoekers op cruiseschip met half jaar verlengen

Het cruiseschip MS Galaxy in Amsterdam blijft mogelijk een half jaar langer open als opvanglocatie. Dat schrijft wethouder Groot Wassink van Opvang in een brief aan de gemeenteraad, nadat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) hem had verzocht het schip langer beschikbaar te houden voor opvang.

In de brief van de GroenLinks-wethouder staat ook dat het aantal opvangplekken van het schip, dat in het Westelijk Havengebied ligt, van 1000 naar maximaal 1500 gaat.

Het cruiseschip kwam in september aan. Sinds oktober worden er mensen opgevangen die vanwege de crisis in de Nederlandse asielopvang niet op reguliere plekken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) terechtkunnen.

'Gemoedelijke sfeer'

De afgelopen vier maanden is de opvang geëvalueerd. "De opvang op het schip verloopt zeer voorspoedig. De sfeer is rustig en gemoedelijk", staat in de brief van Groot Wassink

Hij schrijft verder dat het schip geen ideale vorm van opvang biedt. Toch blijkt uit de evaluatie dat "aan het grootste deel van de toetsingscriteria van het COA is voldaan of dat er acceptabele alternatieven bedacht zijn".

Als het aan Groot Wassink ligt, wordt de opvang dus met ten minste zes maanden verlengd tot minimaal 4 oktober 2023. De Amsterdamse raad moet nog stemmen over zijn voorstel.