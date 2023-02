Red Bull Racing presenteert de RB19, Verstappens nieuwe wagen

"Ik zie hem voor het eerst", reageert Verstappen als hij naast een showmodel van zijn nieuwe auto staat en de bekende kleurstelling ziet. "Onze look is al een paar jaar hetzelfde, maar hij ziet er altijd cool uit. We hebben er veel succes mee gehad, waarom zou je dat ook veranderen?"

"Er zijn wat subtiele veranderingen", zegt teambaas Christian Horner. "We zijn benieuwd hoe de auto het doet. We hebben maar drie testdagen en dan reizen we negen maanden over de wereld. Het wordt een jaar vol strijd."

Het reglement in de Formule 1 is nagenoeg hetzelfde gebleven, wat betekent dat de teams geen totaal nieuwe bolide hoefden te ontwerpen.

Van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 februari hebben de coureurs drie testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein om de nieuwe auto in de vingers te krijgen. Een week later, op zondag 5 maart, is daar de eerste grand prix van het nieuwe seizoen.

Met ingang van 2026, als de Formule 1 met een vernieuwd motorenreglement gaat werken, keert de Amerikaanse autofabrikant Ford terug in de Formule 1. In het verleden was Ford betrokken bij tien wereldtitels, van Graham Hill in 1968 tot Michael Schumacher in 1994.

Toch is hij nog altijd hongerig en leergierig. "Als kind werk je toe naar een droom, dat is in eerste instantie Formule 1-coureur worden. Dan wil je een race winnen of poleposition halen. De volgende stap is wereldkampioen worden."

"Toen dat gelukt was, viel er een hoop druk van mijn schouders, want ik had het gevoel dat ik alles had bereikt wat ik wilde in mijn sportieve carrière. Maar je wil aan de top blijven. Dat is nog moeilijker dan er komen."

"Vorig jaar was een goede test om te kijken of we daartoe in staat waren. Ik wil mezelf blijven verbeteren. Tijdens je hele carrière leer je door ervaring. Ik vraag mezelf altijd af: wat kan ik beter doen, dat ga ik dit jaar weer proberen", aldus de Red Bull-coureur.

