Mode- en parfumontwerper Paco Rabanne (88) overleden

De Spaanse mode- en parfumontwerper Paco Rabanne (88) is overleden. Dat heeft het Spaanse modehuis Puig, de eigenaar van het Paco Rabanna-label, bekendgemaakt.

Rabanne, wiens echt naam Francisco Rabaneda-Cuervo was, werd in 1934 geboren in Baskenland. Zijn vader vocht in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) aan de kant van de Republikeinen. Hij werd in 1936 door de troepen van de latere dictator Franco geëxecuteerd. Zijn moeder werkte als hoofd van de naaisters bij het modehuis Balenciaga. Eind jaren 30 verhuisde het gezin naar Parijs.

Rabanne studeerde architectuur, maar verdiende ondertussen bij door het maken van schetsen voor modehuizen Dior en Givenchy en schoenontwerper Charles Jourdan. In 1966 begon hij zijn eigen modehuis. Hij viel op met zijn 'ondraagbare' ontwerpen van metaal, papier en plastic. Het leverde hem de bijnaam wacko Paco (gestoorde Paco) op. Hij ontwierp kleding voor onder anderen Brigitte Bardot, Jane Fonda (in de film Barbarella) en de Franse zangeres Françoise Hardy.