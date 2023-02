Kabinet gaat 'stinkende best doen' voor snellere afhandeling toeslagenaffaire

Het kabinet wil de afhandeling van de affaire met de kinderopvangtoeslagen versnellen. In het eerste kwartaal van 2025 moet 90 procent van de dossiers van gedupeerden integraal zijn beoordeeld. Dat schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen) in een voortgangsrapportage.

Zij verwacht dat voor de laatste 10 procent nog een half jaar extra nodig is. Daarmee zou de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) alle dossiers in 2025 hebben afgehandeld, twee jaar eerder dan tot nu toe werd gedacht.

De vraag is of dat gaat lukken. Nieuwsuur stelde deze week dat de UHT volledig dreigt vast te lopen. Werknemers verzanden in interne regels en procedures, er heerst een angstcultuur en het verloop onder het personeel is groot.

De Vries erkent dat er "uitdagingen en knelpunten" zijn. Ze wijst erop dat er een grote druk op de organisatie ligt, die in korte tijd is opgebouwd. Er werken inmiddels zo'n 1500 mensen. Ze wil de capaciteit de komende tijd verder vergroten en tegelijkertijd meer stabiliteit op de werkvloer creëren.

Beoordelen duurt lang

De Vries benadrukt daarbij dat dit geen gemakkelijke klus is. "Want als ik in de huidige, krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld slecht mensen kan vinden, zal dat invloed hebben. Dus ik geef een prognose af en daar gaan we ons stinkende best voor doen."

Tot eind 2022 hebben zich ruim 59.400 mensen gemeld bij de UHT. Het loket blijft nog tot eind 2023 open, dus dat aantal kan nog toenemen. Inmiddels zijn 28.000 mensen erkend als gedupeerde. Zij hebben 30.000 euro compensatie ontvangen, maar daarmee is hun zaak vaak nog niet afgerond.

Gedupeerden die meer dan 30.000 euro compensatie eisen, worden uitgebreid beoordeeld door de UHT. Als zij een punt hebben, worden zij nog doorverwezen naar de Commissie Werkelijke Schade.

Het bekijken van de individuele dossiers door de UHT duurt lang, omdat elke situatie anders is en er "maatwerk" moet worden geleverd, zegt De Vries.

Er zijn tot nu toe 20.000 integrale beoordelingen afgerond. In het huidige tempo zouden de laatste zaken in 2027 zijn behandeld. De Commissie Werkelijke Schade zou de handen dan nog tot in 2030 vol hebben.

'We zetten alles op alles'

Staatssecretaris De Vries neemt nu, na een proef, een aantal maatregelen om die integrale beoordelingen te versnellen. Zo moeten bezwaren van gedupeerden sneller worden afgehandeld met behulp van mediation of een vaststellingsovereenkomst over het daadwerkelijke herstelbedrag.

"We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat gedupeerde ouders hun leven weer kunnen oppakken", zegt De Vries. "De problemen met de kinderopvang hebben diepe sporen achtergelaten bij een grote groep ouders en hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nu stappen zetten om ouders sneller en beter te helpen."