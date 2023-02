Bezoek Blinken aan China uitgesteld na commotie over ballon

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft zijn bezoek aan China uitgesteld vanwege de commotie over de Chinese ballon die boven de VS en Canada is gesignaleerd. Dat melden Amerikaanse media.

Blinken zou komende week naar China vertrekken. ABC News meldt dat Blinken de trip niet definitief wil afblazen om de situatie niet te groot te maken, maar dat hij ook niet wil dat het bezoek in het teken staat van de ballon.

Gisteren maakte de VS bekend dat er al dagen een ballon op grote hoogte in het luchtruim van Amerika en Canada zweeft. Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak van een Chinese ballon die over gevoelige locaties vloog om informatie te verzamelen.

Instrument

China zei eerst de zaak te onderzoeken en kwam vandaag met een verklaring. Volgens Peking gaat het om een instrument voor onder meer meteorologisch onderzoek, dat door de wind uit koers is geraakt.

Het object is door overmacht het Amerikaanse luchtruim binnengekomen omdat bijsturen lastig is, aldus de verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China betreurt dat het zo is gegaan.

Brokstukken

Peking zegt verder dat het met de Amerikanen gaat bespreken hoe "deze onverwachte situatie op de juiste manier kan worden aangepakt".

Het Pentagon overwoog het object neer te schieten, maar zag daarvan af uit angst dat de brokstukken op de grond mensen zouden verwonden.