Kabinet niet in beroep in zaak over bombardement Afghanistan

Het kabinet legt zich neer bij de rechterlijke uitspraak over een Nederlands bombardement in Afghanistan in 2007. Bij het bombardement door Nederlandse militairen op een wooncomplex in Chora kwamen destijds twintig burgers om het leven. De nabestaanden stelden de Staat daarvoor aansprakelijk.

In de zaak beriep de Staat zich erop dat de Taliban het complex gebruikten voor militaire doeleinden en dat de actie daarom rechtmatig was. Maar volgens de rechtbank in Den Haag was niet voldoende duidelijk gemaakt op basis waarvan de conclusie kon worden getrokken dat het complex bij de Taliban in gebruik was.

'Complexe, maar zorgvuldige afweging'

Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat de Staat "na een complexe maar zorgvuldige afweging" niet in hoger beroep zal gaan. Ze erkent dat Defensie de rechtbank er niet van heeft kunnen overtuigen dat er sprake was van een militair doel.

Het ministerie heeft verder geen extra informatie om te onderbouwen dat het doel wel degelijk militair was. Voor Ollongren gaf dat de doorslag om in het vonnis te berusten. De Staat zal gevolg geven aan de uitspraak van de rechtbank dat de nabestaanden een schadevergoeding moeten krijgen. Hoe groot die is, moet nog worden vastgesteld.

In haar brief aan de Kamer benadrukt de minister dat de rechter het bombardement niet heeft gekwalificeerd als oorlogsmisdrijf.