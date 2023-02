Zwols ziekenhuis gaat zelf cardiologisch onderzoek doen

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle gaat al het wetenschappelijk onderzoek op cardiologisch gebied zelf doen.

In nauwe samenwerking met het UMCG Groningen zullen verschillende studies worden opgezet, met eigen researchverpleegkundigen en dataverzameling. Ook komen er vanaf april nieuwe cardiologen werken in Zwolle, meldt RTV Oost.

Het wetenschappelijk onderzoek voor het Zwolse ziekenhuis werd tot nu toe gedaan door onderzoeksbureau Diagram BV. Maar het ziekenhuis wil niet meer met Diagram samenwerken, omdat er een fraudeonderzoek loopt naar twee cardiologen die daar werken.

Geen transparantie

Het Isala zegt de laatste tijd nog wel te hebben geprobeerd "een hernieuwde samenwerking" op te zetten met Diagram. Beide partijen werden het volgens het ziekenhuis alleen niet eens over "transparantie van het onderzoeksproces en de geldstromen".

Het verbreken van de samenwerking is de volgende stap in het grote onderzoek dat wordt gedaan naar de mogelijke fraude door een aantal cardiologen in Zwolle. Sinds het najaar van 2020 onderzoekt het Openbaar Ministerie of een verkoper van onder meer pacemakers voor miljoenen euro's aan steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. Twee cardiologen van Isala zijn hierom geschorst.

Steekpenningen

In juni volgend jaar schreef de Volkskrant dat de corruptiezaak in het Zwolse ziekenhuis groter leek dan aanvankelijk gedacht. Er zouden niet twee, maar vijf medewerkers of oud-medewerkers worden verdacht van het aannemen van steekpenningen.

De Volkskrant probeerde toen de vijf verdachten te bereiken, maar geen van hen was tot nu toe bereikbaar voor een reactie. Wel schreef de krant dat de verdachten allemaal zijn, of waren, betrokken bij Diagram BV.

Patiënten

Het ziekenhuis start de lopende onderzoeken de komende maanden nu zelfstandig opnieuw op. "Zodra een onderzoek weer start, kunnen nieuwe patiënten weer meedoen", laat Isala weten in een persverklaring. "Voor patiënten die nu meedoen aan een cardiologische studie is er geen verandering in hun behandeling."