Slot: 'Fantastisch dat Van Nistelrooij Feyenoord als titelkandidaat ziet'

"We zijn elke dag druk met onze manier van spelen. Het staat bovenin dicht bij elkaar en er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Ik vind dat wij moeilijk te verslaan zijn en dat we heel goed bezig zijn. Maar bij ons moet alles kloppen voor een resultaat, tot achter de komma."

Van Nistelrooij deed zijn uitspraak in aanloop naar de topper, vaak een tactiek om de druk bij de tegenstander te leggen. Slot zit daar totaal niet mee: "Dat clubs zo naar ons kijken, laat zien hoe we het afgelopen halfjaar gedaan hebben. Helemaal omdat Ruud met inhoudelijke complimenten komt."

De Rotterdammers staan na negentien wedstrijden bovenaan in de eredivisie, met vier punten voorsprong op nummer drie PSV. Komende zondag om 14.30 uur staan beide ploegen tegenover elkaar in de Kuip.

In aanloop naar de onderlinge topper van zondag bestempelt PSV-trainer Ruud van Nistelrooij Feyenoord als favoriet voor het landskampioenschap. - NOS

Feyenoord heeft een bijna volledig fitte selectie in aanloop naar de topper tegen PSV. Enige tegenvaller is de blessure van Sebastian Szymański. Woensdag meldde Feyenoord al dat de Poolse middenvelder het duel van zondag mist vanwege een knieblessure. Het ontbreken van de langdurig geblesseerde verdediger Gernot Trauner was al bekend.

Geen revanchegevoelens

De eerdere confrontatie dit seizoen tussen beide ploegen in Eindhoven eindigde in een spectaculaire 4-3 overwinning voor PSV. Slot zou het mooi vinden als het weer 4-3 wordt, alleen dan voor Feyenoord. Revanchegevoelens door die eerdere wedstrijd leven er niet bij hem, hoewel dat de enige eredivisienederlaag voor Feyenoord tot nu toe is.

"Misschien bij de jongens, maar bij mij niet. Topwedstrijden zijn belangrijk, maar elke wedstrijd is belangrijk. Ik hoef dit elftal nooit extra te motiveren. Dat verwachten we zondag weer."