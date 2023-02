Van de Zandschulp maakt plaats voor Van Rijthoven in Davis Cup-duel

Teamcaptain Paul Haarhuis laat Botic van de Zandschulp komend weekeinde buiten de ploeg die in Groningen ten koste van Slowakije de Davis Cup Finals wil bereiken. Hij geeft de voorkeur aan Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven boven de beste Nederlander op de wereldranglijst, die vorige maand een beenblessure opliep.

Van de Zandschulp, de mondiale nummer 35, scheurde begin dit jaar bij een toernooi in het Indiase Pune een spier in zijn bovenbeen, maar trainde deze week wel mee op de hardcourtbaan in Martiniplaza.

Sterke periode

Griekspoor, die dankzij een sterke periode met onder andere toernooiwinst in Pune is opgeklommen naar de 59ste plaats van de wereldranglijst, neemt zaterdag het eerste enkelspel voor zijn rekening. Hij treft om 14.00 uur Lukas Klein (ATP-143). Van Rijthoven (ATP-107) neemt het daarna op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan (ATP-55).

Zondag staat eerst het dubbelspel op het programma. Haarhuis heeft daarvoor Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop geselecteerd. Daarna speelt Griekspoor tegen Molcan en Van Rijthoven tegen Klein, al kunnen er nog wel wijzigingen worden aangebracht door de teamcaptains.