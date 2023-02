Politie leest vijf maanden mee met versleutelde berichten, 42 arrestaties

De politie en het Openbaar Ministerie hebben opnieuw berichten onderschept van een aanbieder van versleutelde communicatie. Het gaat om Exclu Messenger, een dienst die volgens de politie en het OM werd gebruikt door criminelen. Rechercheurs hebben vijf maanden meegelezen met berichten.

Bij invallen in onder meer Nederland, België en Duitsland zijn 42 verdachten opgepakt. Ook de eigenaren en beheerders van Exclu Messenger zitten vast.

Het Parool meldde vanmiddag als eerste dat de politie Exclu had opgerold en aanhoudingen had verricht. De politie wilde toen niet inhoudelijk reageren; het Openbaar Ministerie is nu zelf met details over de actie naar buiten gekomen.

Drugs en 4 miljoen cash

De opsporingsdiensten deden al sinds september 2020 onderzoek naar de mensen achter de berichtendienst. De aanbieders worden ervan verdacht dat ze als criminele organisatie andere criminelen faciliteren.

Sinds april vorig jaar liep een apart onderzoek naar Exclu-gebruikers die worden verdacht van criminele activiteiten. Tot vandaag zijn bijna tachtig panden doorzocht. Daarbij zijn twee drugslabs en een cocaïnewasserij ontdekt. Ook vonden agenten drugs, wapens en 4 miljoen euro aan contant geld.

Licentie kostte 800 euro voor zes maanden

Exclu Messenger omschrijft zichzelf als platform met het meest geavanceerde encryptieprotocol ter wereld, "om zeker te stellen dat niemand bij jouw data kan". Politie en OM schatten dat er zo'n 3000 actieve gebruikers zijn, van wie 750 Nederlandstaligen.

Gebruikers betaalden 800 euro per half jaar om berichten en beelden te kunnen uitwisselen. De website van de berichtendienst is sinds halverwege de middag offline.

Rechercheurs van de politie zijn bij hun onderzoek naar de mensen achter Exclu ondersteund door onder meer de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Europese opsporingsorganisaties Eurojust en Europol. Ook politiediensten uit Italië, Zweden, Duitsland en Frankrijk waren bij het onderzoek betrokken.

Eerdere gekraakte diensten

De politie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk mensen opgepakt nadat agenten hun versleutelde berichten konden lezen. Zo werden in 2020 meer dan honderd mensen aangehouden die voor hun criminele activiteiten gebruikmaakten van EncroChat.

Eerder namen opsporingsdiensten al Ennetcom, SkyECC en PGP Safe op de korrel. Onderschepte berichten kunnen in rechtszaken worden gebruikt als bewijs.