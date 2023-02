Dode en drie gewonden bij bedrijfsongeluk ten oosten van Vlissingen

Bij een raffinaderij aan de oostkant van Vlissingen is vanmiddag een dode gevallen bij een bedrijfsongeluk. Drie anderen raakten gewond.

Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is bij de olieraffinaderij Zeeland Refinery. Duidelijk is wel dat het ongeluk gebeurde tijdens onderhoudswerkzaamheden. Volgens de olieraffinaderij kwam iemand die voor een onderaannemer op het fabrieksterrein aan het werk was daarbij om het leven.

Rond het middaguur kregen de hulpdiensten een eerste melding van het ongeluk, meldt Omroep Zeeland. Bij Zeeland Refinery werken ruim vierhonderd medewerkers, maar het onderhoudswerk wordt uitbesteed aan andere bedrijven. Bij de olieraffinaderij worden van ruwe aardolie brandstoffen gemaakt, zoals benzine, diesel en stookolie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt, zoals gebruikelijk bij bedrijfsongelukken, een onderzoek in naar de oorzaak. Zeeland Refinery doet geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, tot het onderzoek is afgerond.