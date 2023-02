Indringer Windsor Castle wilde koningin Elizabeth vermoorden met kruisboog

Een man die op Eerste Kerstdag 2021 met een kruisboog werd gearresteerd op het terrein van Windsor Castle heeft toegegeven dat hij het op de Britse koningin Elizabeth had gemunt.

De man, de 21-jarige Jaswant Singh Chail, werd vanochtend voorgeleid. Hij wordt vervolgd op grond van een wet die landverraad strafbaar stelt. Chail gaf toe dat hij de koningin heeft bedreigd en ook dat hij gewapend was. Het is voor het eerst sinds 1981 dat iemand op basis van die wet in het Verenigd Koninkrijk wordt vervolgd.

Chail kwam op 25 december 2021 's ochtends vroeg het terrein van Windsor Castle op door met een touwladder over een muur te klimmen. Hij droeg een masker en had een kruisboog bij zich die met een pijl was geladen en niet was gezekerd. Pas na twee uur werd hij door een beveiligingsmedewerker opgemerkt. Toen hem werd gevraagd wat hij kwam doen, zei hij: "Ik ben hier om de koningin te vermoorden".