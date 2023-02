Indringer Windsor Castle wilde koning Elizabeth vermoorden met kruisboog

Een man die op Eerste Kerstdag 2021 met een kruisboog werd gearresteerd op het terrein van Windsor Castle heeft toegegeven dat hij het op de Britse koningin Elizabeth had gemunt.

De man, de 21-jarige Jaswant Singh Chail, werd vanochtend voorgeleid. Hij wordt vervolgd op grond van een wet die landverraad strafbaar stelt. Chail gaf toe dat hij de koningin heeft bedreigd en ook dat hij gewapend was. Het is voor het eerst sinds 1981 dat iemand op basis van die wet in het Verenigd Koninkrijk wordt vervolgd.

Chail kwam op 25 december 2021 's ochtends vroeg het terrein van Windsor Castle op door met een touwladder over een muur te klimmen. Hij droeg een masker en had een kruisboog bij zich die met een pijl was geladen en niet was gezekerd. Pas na twee uur werd hij door een beveiligingsmedewerker opgemerkt. Toen hem werd gevraagd wat hij kwam doen, zei hij: "Ik ben hier om de koningin te vermoorden".

Niet balsemen

De man uit een plaatsje bij Southampton werd daarop direct gearresteerd en in handboeien afgevoerd.

Chail had een briefje bij zich waaruit duidelijk werd dat hij er rekening mee hield dat hij bij zijn actie zou omkomen. Zo schreef hij dat hij geen post-mortem onderzoek wilde en niet gebalsemd wilde worden. Ook postte hij kort voordat hij het terrein van Windsor betrad een video op Snapchat, waarin hij de moordpoging op de koningin - die in september vorig jaar overleed - aankondigde en zei dat het hem speet.

Amritsar

Chail zei dat hij de aanslag wilde plegen uit wraak voor het bloedbad van Jallianwala Bagh. Dat is een park in de Indiase stad Amritsar, niet ver van de Gouden Tempel, een heilige plaats voor Sikhs.

In het park opende het Brits-Indische leger in april 1919 het vuur op een ongewapende menigte. De gebeurtenissen staan ook wel bekend als het Amritsar-bloedbad. Er vielen volgens de officiële lezing 379 doden, maar aangenomen wordt dat het er veel meer waren, mogelijk wel duizend.

Chail werd vanochtend via een videoverbinding voorgeleid. Hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Eind maart hoort Chail welke straf hij krijgt.