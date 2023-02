Minder mensen van energie afgesloten, mogelijk effect coulancebeleid

In de laatste maanden van 2022 is er minder vaak de energie bij mensen afgesloten als ze hun rekening niet konden betalen. Dat meldt branchevereniging Netbeheer Nederland vandaag. Volgens de netbeheerders kan dit een gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

In oktober vorig jaar werd afgesproken dat energiebedrijven vaker een aanmaning moeten sturen voordat ze klanten kunnen afsluiten van gas en elektriciteit. Het kabinet wil zo veel mogelijk voorkomen dat mensen deze winter worden afgesloten omdat ze de rekening niet kunnen betalen.

1 april te vroeg

Daarom kwam minister Jetten (Klimaat en Energie) met een tijdelijke regeling. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een prijsplafond voor de energierekening. In 2021 liepen de energieprijzen al op, maar door de oorlog in Oekraïne stegen ze nog harder.

Netbeheer Nederland zegt dat het nog te vroeg is om de kunnen zeggen dat de maatregelen echt het gewenste effect sorteren. Dat komt omdat er nog tijd zit tussen het moment dat iemand te horen krijgt dat een energiecontract stopt en het daadwerkelijke afsluiten.

De tijdelijke regeling loopt tot 1 april 2023 en het is nog niet duidelijk of er een vervolg komt op die regeling na die datum. Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie Netbeheer Nederland, vindt 1 april te vroeg. "Omdat we niet goed weten wat het effect ervan is. Daarom vragen we om een oplossing zoals bijvoorbeeld het verlengen van het huidige pakket maatregelen met een jaar."

Andere afsluitingen tellen niet mee

Afsluitingen vanwege fraude, diefstal of veiligheid vallen buiten de maatregelen en zijn niet in de cijfers van de branchevereniging meegenomen.