Toename opnames door corona zet reguliere zorg in Leiden en Amsterdam onder druk

Nu het aantal coronabesmettingen weer sterk oploopt en daarmee ook het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen, dreigt de reguliere zorg opnieuw de dupe te worden. Zo erg als tijdens de eerste golf is het nog niet - toen moesten poliklinieken weken dicht en konden operaties niet worden uitgevoerd - maar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft al meerdere geplande ingrepen bij patiënten verzet. In de regio Amsterdam zit dat er volgens ziekenhuizen ook aan te komen.

Om te voorkomen dat de reguliere zorg verder in gevaar komt, wordt vanaf morgen weer gebruik gemaakt van het netwerk om patiënten over ziekenhuizen in het land te spreiden, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vandaag in een verklaring bekend.

Bypass-operaties

In Leiden gaat het nu om een aantal uitgestelde bypass-operaties, zegt cardioloog Martin Schalij van het LUMC: "We moesten de IC's opschalen door het toenemende aantal patiënten." Na een bypass wordt een patiënt opgenomen op de IC, maar vanwege het proces van opschalen was daar tijdelijk dus geen ruimte voor.

Het gaat nog altijd om een klein aantal patiënten dat met covid-19 in het LUMC liggen. Volgens Schalij zijn ze "op twee à drie handen te tellen". En toch komt de reguliere zorg al in gevaar: "Het gaat niet om de poliklinieken, maar om ingrepen waarbij we patiënten moeten opnemen. Als het aantal coronapatiënten toeneemt, moeten we verpleegkundigen van andere afdelingen afhalen om bij te springen op de covid-afdeling."

Voor corona is specialistische zorg nodig. Niet alleen op de IC, maar ook als patiënten met corona op een gewone verpleegafdeling belanden. Schalij: "Daarvoor heb je goed opgeleide verpleegkundigen nodig, maar je hebt niet gelijk honderd van dat soort verpleegkundigen extra ter beschikking. Die moeten opgeleid worden."

In de regio Amsterdam zijn er nog geen directe consequenties voor de reguliere zorg. Maar, zegt Frank Bloemers van het Amsterdam UMC: "Met de stijging die we nu hebben, is dat wel te verwachten. Of afschalen van de reguliere zorg nodig is, wordt per dag bekeken."

Volgens het RIVM kan de tweede golf nog worden omgebogen, zeggen ze in reactie op de nieuwste besmettingscijfers: