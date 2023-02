Zanger Gary Glitter vervroegd vrij na celstraf kindermisbruik

De Britse voormalige zanger Gary Glitter is vervroegd vrijgelaten, meldt de BBC. Hij heeft de helft uitgezeten van een gevangenisstraf van zestien jaar voor kindermisbruik. Vorig jaar februari waren er al berichten dat de glam rock-artiest misschien eerder vrij zou worden gelaten wegens goed gedrag.

De 78-jarige Glitter, wiens echte naam Paul Gadd is, moet zich wel aan strikte voorwaarden houden. Zo moet hij volgens The Sun een elektronische enkelband met een gps-signaal dragen waarmee hij in de gaten kan worden gehouden. Ook is hij verplicht om zeven dagen van tevoren aan te geven als hij op reis wil naar het buitenland. En wanneer die reis een risico vormt op herhaling, kan de politie dat tegenhouden.

Gadd werd in 2015 door een rechter in Londen veroordeeld voor verkrachting van een kind jonger dan 13, poging tot verkrachting en vier gevallen van aanranding. Het misbruik speelde in de jaren 70 en 80, toen de zanger zijn hoogtijdagen vierde.

Jongste slachtoffer 10 jaar oud

De zanger van Do you wanna touch me? (Oh yeah!) heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij misbruikte onder meer twee meisjes van 12 en 13 nadat hij ze in zijn kleedkamer had uitgenodigd. Zijn jongste slachtoffer was 10 jaar oud. In 1975 kroop hij bij haar in bed en probeerde haar te verkrachten. Ze wist van hem te ontkomen door zich op te sluiten in de badkamer.

Volgens de rechter was het duidelijk dat zijn slachtoffers "diep geraakt waren" door het misbruik. Op het moment dat hij zijn straf hoorde, zei de rechter dat hij "geen bewijs kon vinden" dat Gadd spijt had van zijn misdaden. "U hebt ze allemaal echte en zware schade berokkend en dat deed u met geen andere reden dan uw eigen seksuele bevrediging", zei de rechter destijds.

De zaak kwam aan het rollen tijdens het onderzoek naar de Britse tv-presentator Jimmy Savile. Die werd een jaar na zijn dood in 2011 veelvuldig beschuldigd van kindermisbruik. Gary Glitter werd in 2012 in Londen opgepakt.

Eerdere veroordelingen

Begin deze eeuw werd de artiest ook al veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zat bijna drie jaar vast in Vietnam omdat hij een meisje van 11 en een meisje van 12 had aangerand. Later werd hij uitgezet naar Groot-Brittannië. Eind jaren 90 zat hij vier maanden vast voor het bezit van kinderporno.

Hij gaf destijds toe dat hij meer dan 4000 kinderpornografische foto's in bezit had. Toen hij vrijkwam, verhuisde hij eerst naar Cuba en later naar Cambodja. In 2002 werd hij het Aziatische land uit gezet omdat hij met een minderjarig meisje zou samenwonen.