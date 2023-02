Zoektocht naar slachtoffer (12) bootongeluk ook bij Duitse en Deense Wadden

De zoektocht naar de 12-jarige Riemer wordt uitgebreid naar de Duitse en Deense Wadden. De jongen was een van de vier dodelijke slachtoffers van het bootongeluk op 21 oktober bij Terschelling. Een veerboot en een watertaxi botsten op elkaar.

Vier mensen kwamen om het leven. De lichamen van drie van hen, mannen van 46, 49 en 57, zijn gevonden. Riemer, zoon van de 46-jarige man, is nooit aangetroffen.

Het zoekgebied wordt volgende week groter. "Deze zoekactie is opgezet met de rector van de school van Riemer in Franeker. Hij vertelde dat zijn bankje er nog leeg bij staat", zegt Houwina Postma van het zoekteam SAR Nederland bij Omrop Fryslân. "Toen hebben we gezegd dat we nóg iets wilden doen."

Richting Denemarken

"We hebben contact gehad met een aantal garnalenkotters", licht Postma toe. "Die vertelden ons dat ze dit keer niet naar de Noordzee bij de Wadden gingen, maar meer richting Denemarken, vooral bij het Waddeneiland Sylt. Wij hebben gevraagd of ze daar ook willen gaan kijken. Dat wilden ze zeker wel doen."

Het is niet de eerste keer dat de vissers meehelpen. Ook in december zochten tientallen garnalenkotters mee. Toen gebruikten ze speciale netten. "Normaal gesproken gaat bij de netten alles wat groter is dan een garnaal weer rechtstreeks de zee in. Nu gebruiken de kotters de zogenoemde 'viskuil', waardoor de grotere objecten blijven zitten en naar boven worden gehaald", aldus SAR toen.

Jutters kijken mee

Intussen gaat de zoektocht naar Riemer ook in Nederland door, zowel op Terschelling als aan de noordkust van Friesland. SAR heeft ook contact opgenomen met jutters op de Waddeneilanden. "Al die mensen gaan nu twee keer per dag kijken", zegt Postma.

Tegelijkertijd erkent ze dat het steeds lastiger wordt om de jongen te vinden. "We hebben gewoon geen aanwijzingen", aldus Postma. "De kans dat er iets gevonden wordt is natuurlijk heel klein. Er zijn ook mensen die zich afvragen waarom we weer zoeken. Onze motivatie is toch om het voor de moeder van Riemer te doen."