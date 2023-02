Nederland begint WK veldrijden met gouden plak op nieuw estafettenummer

Del Grosso liet als openingsrenner ook geen twijfels bestaan over de ambities van het Nederlandse sextet. De belofte, die zich zaterdag ook in de individuele wedstrijd hoopt te laten zien, nam direct de leiding en stuurde Van den Eijnden met een kleine voorspong de tweede ronde in.

Vorig jaar werd in het Amerikaanse Fayetteville het nieuwe format al uitgeprobeerd. Italië ging er toen met de winst vandoor, voor de Verenigde Staten en België. Nederland liet het experiment aan zich voorbijgaan, maar kon in eigen land bij de officiële première op de WK natuurlijk niet ontbreken.

Kamp ging de slotronde in met een voorsprong van 30 seconden op de Brit Thomas Mein, terwijl de Belg Laurens Sweeck, die zich twee weken geleden verzekerde van de wereldbeker, op driekwart minuut volgde. Die marge was voor Kamp meer dan voldoende om het eerste goud voor Nederland binnen te slepen.

WK veldrijden bij de NOS

De WK veldrijden in Hoogerheide zijn dit weekend live te zien bij de NOS. De wedstrijd van de vrouwen is zaterdag vanaf 15.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd van de mannen is een dag later, eveneens vanaf 15.00 uur.