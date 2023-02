Ongeneeslijk zieke perschef 'mokerslag' PSV richting topper tegen Feyenoord

De eredivisietopper tegen Feyenoord van aanstaande zondag (14.30 uur) is momenteel even bijzaak bij PSV. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat perschef Thijs Slegers (46) ongeneeslijk ziek is.

"Dat kwam aan als een mokerslag", aldus trainer Ruud van Nistelrooij. "Iedereen is aangeslagen door dat nieuws. Dat moet je heel goed verwerken met elkaar. Als je je inbeeldt hoe dat voor Thijs, zijn gezin en familie is... Dat moet zeer verdrietig zijn."

Het zet de topper van zondag in De Kuip "in perspectief", zo vertelde Van Nistelrooij. "Voetbal is nu de belangrijkste bijzaak."