Honderden donoren melden zich na emotionele oproep PSV'er

Een emotionele oproep van PSV-perschef Thijs Slegers heeft ertoe geleid dat ongeveer driehonderd mensen zich hebben gemeld om die hun stamcellen af te staan in de strijd tegen bloedkanker.

"Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel", aldus de ongeneeslijke Slegers in zijn oproep gisteren om stamceldonor te worden.

Vrijwel direct begonnen de aanmeldingen van donoren binnen te stromen, stelt Bert Elbertse van stichting Matchis bij Omroep Brabant. Zijn stichting probeert om patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen te helpen met een stamceltransplantatie. Meestal is dat een zaak van de lange adem, maar nu schiet de teller omhoog.

Bijna allemaal mannen

"Het is echt enorm veel", aldus Elbertse. "Driehonderd aanmeldingen in één keer heb je normaal alleen als we campagne voeren. En het mooie is dat het nu bijna allemaal mannen zijn; die melden zich normaal niet zo snel aan."

Slegers zelf liet gisteren weten dat hij nieuwe stamcellen heeft gekregen, maar dat de behandeling niet is aangeslagen. "Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen", schrijft hij. Slegers wil nu alleen andere patiënten helpen. "Als jullie ons echt blij willen maken, schrijf je dan in als stamceldonor bij Matchis of wordt bloeddonor bij Sanquin."

Lichtjes schijnen

Naar aanleiding van de ziekte van Slegers wil de Feyenoord-supportersvereniging komende zondag bij de voetbalwedstrijd Feyenoord-PSV een statement maken. De supporters roepen op om in de twaalfde minuut van de wedstrijd "als twaalfde man, alle sentimenten opzij te zetten" en samen in De Kuip een licht te laten schijnen, met de mobiele telefoon.

"Voor Thijs en iedereen die hier ook mee te maken heeft", aldus de supportersvereniging. PSV-supporters hebben zich al bij de oproep aangesloten.

Thijs Slegers deed gisteren via Twitter de oproep om stamceldonor te worden: