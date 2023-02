Ook personeel regionale treinen staakt volgende week

De staking bij het streekvervoer volgende week wordt uitgebreid. Ook werknemers van Arriva, Keolis en Qbuzz sluiten zich aan bij de staking tegen te hoge werkdruk en te weinig salarisverhoging.

Begin deze week maakten vakbonden CNV en FNV bekend dat het streekvervoer landelijk vijf dagen deels stil komt te liggen. Buschauffeurs van onder andere Connexxion leggen het werk neer. Daar sluiten chauffeurs, conducteurs en machinisten van het andere streekvervoer zich nu bij aan. De staking zal de hele werkweek duren, van maandag tot vrijdag.

Volgens FNV Streekvervoer-bestuurder Edwin Kuiper zullen vooral mensen in de regio's Dordrecht, de Achterhoek en het zuiden van het land rekening moeten houden met uitvallende treinen en bussen. "Daar zijn veel actieve leden."

'Dikke middelvinger'

De bonden willen een loonsverhoging die meestijgt met de inflatie. Werkgevers willen voor dit jaar een verhoging van 8 procent geven. Voor 2024 is het voorstel 3 procent.

Dat schiet de FNV-bestuurder in het verkeerde keelgat. "Dat voorstel is gewoon onder de maat. De voorspelde inflatie is dat jaar 5 procent, de werkgever geeft gewoon een dikke middelvinger naar de werknemers. Zij moeten die inflatie maar zelf opvangen."