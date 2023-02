James: 'Ik weet al mijn hele leven dat het record op naam van Kareem staat'

Met zijn seizoengemiddelde van 30,1 punten per wedstrijd heeft James in theorie nog drie wedstrijden nodig om Abdul-Jabbar niet alleen te achterhalen, maar meteen ook voorbij te stuiven.

Het is een kwestie van tijd. Van weinig tijd zelfs. Nog deze maand zal LeBron James een magistraal NBA-record overnemen van een andere basketballegende. Hij gaat de 38.387 punten overtreffen die Kareem Abdul-Jabbar tot aan zijn pensioen in 1989 bij elkaar gooide in de reguliere seizoenen van de Noord-Amerikaanse competitie.

Los Angeles Lakers-vedette LeBron James is na zijn 26 punten tegen Indiana Pacers nog 62 punten verwijderd is van het all time-record van Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punten). - NOS

De Lakers gaan zaterdag op bezoek bij New Orleans Pelicans en werken daarna twee wedstrijden in eigen hal af. Naar verluidt zullen die allebei bijgewoond worden door de inmiddels 75-jarige Abdul-Jabbar, die sinds 5 april 1984 recordhouder is en naast James de enige andere NBA-speler is met meer dan 38.000 punten achter zijn naam.

"Het is een van de indrukwekkendste records in de sportgeschiedenis", sprak James na het potje tegen de Pacers. "Het is zo'n record waarvan je denkt dat het nooit verbroken wordt. Ik heb het niet precies in mijn hoofd: 38.000 en nog wat. Maar ik weet al mijn hele leven dat het record op naam van Kareem staat."

Topscorer aller tijden

Het zal overigens niet voor het eerst zijn dat de 38-jarige James, bezig aan zijn twintigste seizoen in de NBA, de om zijn skyhook befaamde Abdul-Jabbar een record afhandig maakt. Een jaar geleden werd hij al topscorer aller tijden (reguliere seizoen en play-offs samen) toen hij de 44.157 punten van zijn voorganger passeerde.