Iconische vrouwenbeelden blijven staan op de dijk bij Holwerd

In november 2022 waren de beelden het middelpunt van een demonstratie tegen mogelijke nieuwe gaswinning in de Waddenzee.

Iedereen die de veerboot van of naar Ameland neemt kent ze, de beelden van een slanke en een minder slanke vrouw met de naam Wachten op hoog water (in het Fries: Wachtsjen op Heech Wetter). De beelden zijn in 2018 geplaatst, het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was.

Provincie en gemeente hadden ze geleaset van Jan Ketelaar voor een periode van vijf jaar. Dat huurcontract loopt in mei 2023 af en dat zou betekenen dat dan ook de beelden weg moesten. De gemeente en provincie leggen nu een onbekend bedrag op tafel om dat te voorkomen. In mei wordt het koopcontract getekend.

De kunstenaar uit Drachten wil niet zeggen hoeveel geld hij voor zijn beelden ontvangt. "Ik heb gemerkt dat het niet beter wordt als je zegt wat je ervoor krijgt", aldus Ketelaar.

WK irrigeren in Sahel

Wel heeft hij grote plannen met het geld. "Ik loop al jaren rond met het idee om het wereldkampioenschap irrigeren te organiseren in de Sahel in Afrika. Alle landen uitnodigen om 100 vierkante meter woestijn groen te maken." Ketelaar zegt dat hij door de Bijbel op deze gedachte is gebracht. "Daar staat in dat de woestijn zal bloeien als een roos. Misschien moeten we Onze Lieve Heer daar een beetje bij helpen."

Als het project slaagt en het zand verandert in gras, dan ziet Ketelaar nog meer kansen. "Dan kun je daar het wereldkampioenschap voetbal op organiseren."