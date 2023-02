CBS: geen oversterfte in laatste twee weken januari

In de laatste twee weken van januari was er in Nederland geen oversterfte meer. Het is voor het eerst in ongeveer een jaar dat meerdere weken geen oversterfte is geregistreerd, blijkt uit voorlopige CBS-cijfers.

Oversterfte is het verschil tussen het aantal verwachte doden (gemiddeld zo'n 150.000 per jaar) en het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt.

In de hele maand januari overleden bijna 15.000 mensen, meldt het statistiekbureau. In de eerste twee weken van januari was er nog sprake van oversterfte, maar in de derde en vierde week daalde het aantal doden juist sterk. In de derde week van januari zakte de sterfte binnen de bandbreedte en in de laatste week overleden er naar schatting 81 mensen minder dan verwacht.

De doodsoorzaken van de mensen die vorige maand zijn overleden zijn nog niet bekend bij het CBS. Het is wel bekend dat het aantal coronabesmettingen in januari is afgenomen. Ook het aantal griepgevallen neemt sinds een aantal weken weer af.