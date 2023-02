Pa Van der Poel ontwierp Mathieu's omstreden WK-parcours, oom Jacques harkt aan

Deze maandag treffen we vader en zoon aan het werk in een bosje op de wal van Hoogerheide. Een keer per jaar mogen ze het gebiedje lenen van natuurmonumenten. Op de plek waar kort geleden de oerossen graasden, is het gras al vertrapt. Na het weekend zal de schade groter zijn.

Verslaggever Han Kock liep donderdag een rondje over het parcours en voelde Adrie van der Poel aan de tand over kritiek van een Vlaamse kant.

In Hoogerheide is het de gewoonste zaak van de wereld.

Veldrijden is waarschijnlijk de enige sport ter wereld waar het WK-parcours uitgetekend is door de vader van de topfavoriet - Adrie van der Poel- en aangeharkt wordt door zijn oom, Jacques.

Het is een heldere dag. In de verte zijn de contouren van de Antwerpse haven duidelijk zichtbaar. De wind blaast straf vanuit Zeeuwse hoek. "Daarginds in de hoek staan een paar hekken scheef", constateert Jacques van der Poel. "Daar moeten nog even wat zandzakken tegenaan."

Als iemand weet hoe de WK veldrijden leeft in zijn woonplaats, dan is het Jacques wel. "Het leeft wel hoor", zegt hij, maar met een zuinig gezicht. "Natuurlijk wordt er ook wel geklaagd. Dat die en die weg is afgesloten bijvoorbeeld. Dat houd je altijd."

De boerderij waar Adrie en Jacques opgroeiden stond in het centrum van het dorp, maar is al jaren geleden opgeofferd voor een nieuwbouwwijk. Jacques is altijd in Hoogerheide blijven wonen en werkt er bij de groenvoorziening.

Ook broer Jacques kent het klappen van de zweep in het veldrijden, al reed hij zijn veldritten in voorbereiding op het wegseizoen. Een bescheiden helper was hij, vooral van zijn broer. Zijn belangrijkste wapenfeit: in 1985 speelde hij een rol in de finale van Parijs-Roubaix.

Het kleine dorp op de Brabantse Wal dankt zijn bekendheid eigenlijk alleen aan de beroemde wielerfamilie. Adrie was de grote kampioen, winnaar van monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en wereldkampioen in het veld.

Sindsdien is Hoogerheide een vaste waarde geworden op de wereldbekerkalender. Komend weekend wordt al voor de derde keer het wereldkampioenschap georganiseerd in de kleine West-Brabantse gemeente.

Maar deze maandagochtend gaat het kloppend hart van de supportersclub gehuld achter een anoniem rolluik. Dan maar even kijken bij de bakker, op zoek naar gebakjes met de beeltenis van Mathieu of tompoucen in regenboogkleuren. "Nee, wij doen niet aan gekkigheid", zegt de verkoopster. "De appelflappen zijn dit weekend gewoon in de aanbieding. Hoeveel worstenbroodjes wilde u ook alweer?".

We nemen de proef op de som. In de Raadhuisstraat, de hoofdstraat van Hoogerheide, bevindt zich biljartcafé Boulevard. Daar is ook het supporterscafé van Mathieu van der Poel.

De organisator van het wereldbekercircuit, Flanders Classics, wil vernieuwen en ziet meer toekomst in veldritten in stedelijke of toeristische gebieden dan het bescheiden Hoogerheide.

"In het voordeel van Mathieu", schreeuwden de kranten. Mathieu van der Poel is namelijk in staat om met de fiets over de balken te springen, waarmee hij tijd kan winnen. Ook is een lang modderig stuk weiland waar met de fiets over de schouder gelopen moet worden - een specialiteit van Van Aert - een stuk verkleind.

En dus was deze week in de Vlaamse media veel te doen over een late wijziging aan het parcours. Adrie van der Poel besloot namelijk de balken te verplaatsen van het weiland voor de immense verwarmde vip-tent naar een behoorlijk steil gedeelte kort voor de finish.

Rond de 60.000 toeschouwers worden verwacht in de loop van het weekend, de overgrote meerderheid uit Vlaanderen. Want hoe je ook wendt of keert, alleen in Vlaanderen is veldrijden volkssport nummer één.

Die maandagochtend oogt Adrie vermoeid. De wallen onder zijn ogen zijn de sporen van een korte nacht. Op zondag was hij pas laat vertrokken vanuit Besançon, waar Mathieu nog even de laatste wereldbekermanche meegraaide .

"Weet je, ik heb voor vier WK's het parcours uitgetekend. In Bieles heeft 'Matje' niet gewonnen, in Valkenburg heeft hij niet gewonnen. En ook in 2014 in Hoogerheide heeft hij (bij de beloften, red.) niet gewonnen. "

'De hekken verplaatsen?", vraagt Marc Dierickx, vroeger al zijn adjudant in het profpeloton en nu al jaren de man die met Adrie het parcours uitzet. De Vlaamse oud-renner knikt, zet zijn muts (opschrift: 'Mathieu van der Poel') recht en gaat aan de slag.

Ook Jacques is even later weer met schoffel en hark in de weer. Een lekkebandendrama wil hij niet op zijn geweten hebben. "Goed steken Jens, hij moet er helemaal uit", zegt hij tegen zijn zoon. "We doen wat we kunnen. Maar het blijft wel veldrijden hè."

