Ruim 1800 aanhoudingen vanwege kindhuwelijken in India

In India zijn in de noordoostelijke deelstaat Assam meer dan 1800 mannen opgepakt omdat ze getrouwd zijn met minderjarige meisjes of huwelijken hebben georganiseerd met meisjes. Premier Sharma van de deelstaat zegt dat de arrestaties het begin zijn van een langdurige aanpak van dit soort huwelijken.

Tegen persbureau Reuters zegt Sharma nog meer arrestaties te verwachten, onder meer van mensen die kindhuwelijken registreerden in tempels en moskeeën.

Hoewel het verboden is voor mensen onder de 18 om te trouwen, komt het toch vaak voor in India. In 2020 becijferde Unicef dat er jaarlijks zo'n 1,5 miljoen minderjarige meisjes trouwen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn er ongeveer 223 miljoen kindbruiden in het land, de meeste van de wereld.

"Kindhuwellijken zijn de voornaamste oorzaken van kinderzwangerschappen", zegt Sharma. "En dat leidt weer tot een hoge sterftecijfers onder moeders en kinderen." De arrestanten komen volgens de premier uit alle lagen en religies van de bevolking.

Afname door onderwijs

Landelijk is het aantal huwelijken met minderjarigen wel afgenomen. Van zo'n 48 procent in 2009 naar 27 procent, bleek in 2019 uit cijfers van Unicef. De afname kwam vooral door de toegang tot onderwijs voor meisjes. Dit maakt hen bewust van de wetten tegen het kindhuwelijk, de rechten van vrouwen en helpt hen te plannen voor een andere toekomst.

Overigens was er een toename tijdens de coronapandemie, met name door de beperkende maatregelen, zoals gesloten scholen.

Volgens de premier heeft de regering van de deelstaat nu ruim 4000 zaken geregistreerd die met kindhuwelijken te maken hebben.