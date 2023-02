Even geen treinen rond Amsterdam, storing inmiddels verholpen

Het treinverkeer rond Amsterdam heeft even stil gelegen door een grote sein- en wisselstoring. Rond 10.20 uur meldde NS dat tot in de wijde omgeving van de hoofdstad geen treinen konden rijden. Inmiddels is de storing verholpen en wordt het treinverkeer hervat.

Spoorbeheerder ProRail, verantwoordelijk voor wissels en seinen, zegt dat er vanochtend een "korte technische storing" was op de verkeersleidingspost bij station Amsterdam Centraal. Daardoor was er geen treinverkeer mogelijk.

Na een half uur meldde een woordvoerder dat de problemen voorbij waren. Naweeën van de storing kunnen wel nog enige tijd aanhouden; reizigers worden gevraagd hun verbinding vooraf online te checken. NS verwacht vanmiddag geen problemen meer.