Groningen ontslaat bekritiseerde technisch directeur Fledderus: 'Uitermate vervelend'

Mark-Jan Fledderus is ontslagen als technisch directeur van FC Groningen. De laatste tijd was er veel kritiek op de aankopen van Fledderus, mede omdat de Groningers na negentien wedstrijden teleurstellend onderaan staan in de eredivisie.

Na een evaluatie is de conclusie getrokken dat er onvoldoende vertrouwen is in Fledderus als technische man. De voormalig speler van de club was sinds februari 2019 de technisch eindverantwoordelijke bij de Trots van het Noorden. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie een jaar bij Heracles Almelo.

'Uitermate vervelend'

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt in een toelichting: "Wij zijn continu in gesprek met elkaar om te kijken wat er wel en wat er niet goed gaat. Zo ook weer na de afgelopen transferwindow. Voor ons was de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen en perspectief is om de samenwerking voort te zetten."

"Dat vinden wij uitermate vervelend, want wij zijn Mark-Jan heel veel dank verschuldigd. Hij heeft ons in een financieel zeer moeilijke fase van de club enorm geholpen met hele goede transfers. Die credits verdient hij absoluut."