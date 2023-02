Groningen ontslaat bekritiseerde technisch directeur Fledderus: 'Te weinig vertrouwen'

Mark-Jan Fledderus is ontslagen als technisch directeur van FC Groningen. De laatste tijd was er veel kritiek op de aankopen van Fledderus, mede omdat de Groningers na negentien wedstrijden teleurstellend onderaan staan in de eredivisie.

Na een evaluatie is de conclusie getrokken dat er onvoldoende vertrouwen is in Fledderus als technische man. De voormalig speler van de club was sinds februari 2019 de technisch eindverantwoordelijke bij de Trots van het Noorden. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie een jaar bij Heracles Almelo.

'Te weinig vertrouwen en perspectief'

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt in een toelichting: "Je kijkt naar dingen die wel en niet goed gaan. Dan moet je jezelf de vraag stellen of je genoeg vertrouwen hebt en perspectief ziet om langer met elkaar door te gaan en daar was nu het antwoord nee op."

"Je merkte dat de beeldvorming negatiever werd en de druk groter werd. Dat helpt nooit. Maar laten we voor de lage plek van FC Groningen op dit moment in de eredivisie vooral niet alleen naar Mark-Jan wijzen."

Een opvolger voor Fledderus wordt nog niet direct benoemd. Gudde neemt, naast zijn huidige taken, de werkzaamheden van Fledderus voorlopig over. Ook doet hij een oproep aan het FC Groningen-publiek: "Steun de spelers komende zondag in de wedstrijd tegen FC Twente."

"Voor de lange termijn zal ik op zoek moeten gaan naar een invulling van de voetbalorganisatie om de doelstellingen die we hebben te halen."