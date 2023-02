Lynx kruipt naderbij, maar terugkeer nog geen zekerheid

Nadat de wolf zich hier al weer heeft gevestigd, zou ook de lynx kunnen terugkeren naar Nederland. De middelgrote kat met de bakkebaarden, korte staart en opvallende oren doet het nu al goed in het grensgebied met Duitsland en België.

"Dit grote roofdier staat dus aan de poort van Nederland," zegt Lars Soerink van ARK Natuurontwikkeling bij Omroep Gelderland. Andere deskundigen zijn minder zeker en wijzen erop dat er nog veel obstakels zijn die de lynx moet overwinnen.

Van oorsprong kwamen lynxen veel voor in Nederland en de landen om ons heen. Door eeuwenlange jacht zijn ze verdreven tot aan de randen van Europa. Maar sinds eind vorige eeuw zijn ze overal beschermd. In de Harz en het Pfalzerwald in Duitsland zijn ze opnieuw uitgezet. Van daaruit breiden mannelijke lynxen zich nu gestaag uit. In de winter van 2018-2019 werd een lynx gespot op twintig kilometer van Winterswijk.

Obstakels

Snelwegen en bebouwing vormen nog wel obstakels voor het dier. Bovendien is de lynx wat minder avontuurlijk dan de wolf en gaat hij minder snel rondzwerven. Het kan dus nog even duren, maar Soerink denkt dat het dier zich uiteindelijk niet laat tegenhouden en naar Nederland komt.

"De Veluwe is groot genoeg met voldoende bos en dieren. Er lopen hier voldoende reeën en zwijnen rond. In de basis is de Veluwe als een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van West-Europa potentieel heel geschikt gebied", zegt Soerink.

Het klopt dat de Veluwe groot genoeg is voor de lynx, reageert Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. Tegelijkertijd is hij een stuk minder zeker dan Soerink en noemt hij de terugkeer van de wilde kat in Nederland zelfs 'onwaarschijnlijk'.

"De natuur op de Veluwe is geschikt voor de lynx, maar onbereikbaar", aldus Lelieveld. "Er is geen goede natuurverbinding tussen de gebieden in Duitsland, Frankrijk én de Veluwe. Het is een visie die de ARK schetst waar beleidsmakers heen kunnen werken."

Lynx kan wolf doden

Mocht de lynx zich hier vestigen, dan krijgt de wolf concurrentie. Komen die diersoorten elkaar tegen, dan kan het er hard aan toe gaan. "Een lynx zal een wolf doden als ze de kans krijgt. Een andersom ook. Het is de manier van de natuur dat ook grote dieren elkaar in balans houden", meent Soerink.

Maar de verwachting is dat het wel mee zal vallen met die gevechten. Wolven en lynxen eten verschillende dingen en hebben dus geen reden om ruzie te maken. Waar wolven graag een everzwijn verorberen, voeden lynxen zich vooral met reeën en kleinere dieren, zoals konijnen, hazen, kleine knaagdieren en kleine vogels.

Geest van het woud

De vraag is of de mens iets te duchten heeft van de wilde kat. "We zijn altijd met zijn tweeën, want het zijn potentieel gevaarlijke dieren. Je kunt ze dus niet aaien", zegt Patty Bijlsma van Biotopwildpark Anholter Schweiz in Duitsland, net over de grens bij Gendringen in de Achterhoek. "Maar", voegt Bijlsma daaraan toe, "ze hebben ons nog nooit iets willen doen. Wanneer wij ze naderen, gaan de dieren er al vandoor."

Want, daar zijn de deskundigen het over eens, de lynx is schuw en laat zich eigenlijk nooit zien. In België wordt om die reden zelfs gesproken over 'de geest van het woud' . Dus zelfs als de lynx zich hier vestigt, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat hij zich laat 'vangen' op camerabeelden of in de buurt van een mens.