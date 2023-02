Rugbysters proberen draad voor EK op te pakken na overlijden teamgenote

In de voorbereiding op het komende EK kregen de Nederlandse rugbyvrouwen vorige week een enorme klap te verwerken. Speelster Inge van der Velden (30) overleed aan de gevolgen van kanker. Daarmee verloor de ploeg volgens haar teamgenoten een sfeerbepaler en een rugbyster die altijd 100 procent gaf.

Maandag kwam de selectie van het Nederlands team voor het eerst sinds het verlies bijeen. "Om samen te eten en te praten voorafgaand aan de training", zegt Oranjespeelster Julia Verhoeven. "Dit is een verlies dat we samen moeten dragen."

Volgens teamgenoot Liza de Wild is de band tussen de speelsters van het Nederlands team hecht. "Je gooit bij een sport als rugby letterlijk je lijf voor elkaar in de strijd. Dat is bijzonder. In periodes dat er wedstrijden zijn, zie je elkaar heel intensief en sommigen zien elkaar ook buiten het veld."

Vrolijk en positief

Verhoeven zegt dat Van der Velden een belangrijk aandeel in de sfeer binnen het team had. "Ze was een ontzettend vrolijk en positief mens. Als zij binnenkwam, was het meteen leuk en gezellig. Ze was ontzettend geïnteresseerd in iedereen en gewoon echt een heel fijne teamgenoot. Als rugbyster was ze fit, sterk en gaf ze altijd 100 procent. We gaan haar heel er missen."