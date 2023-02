'Tennisrebel' Kyrgios bekent schuld, maar wordt vrijgesproken van mishandeling

De zaak zou eigenlijk al in oktober vorig jaar dienen, maar werd op verzoek van de advocaat van Kyrgios uitgesteld. Hij vroeg om extra onderzoek naar de geestelijke toestand van de tennisser.

Kyrgios bekende in de rechtbank in Canberra schuld. Hij riskeerde een maximum gevangenisstraf van twee jaar. Maar de rechter sprak hem vrij, omdat de mishandeling erg licht was en er voor het slachtoffer geen gevaar op herhaling is.

Bij haar val liep Passari schaafwonden op aan haar knie. Toen haar relatie met Kyrgios elf maanden later ten einde kwam, deed ze aangifte bij de politie.

In januari 2021 had Kyrgios (27) zijn toenmalige vriendin Chiara Passari tegen de grond geduwd. De twee hadden ruzie gekregen en Kyrgios bestelde een Uber om naar huis te gaan. Passari wilde verhinderen dat hij wegreed en hield de deur van de Uber vast toen ze omver werd geduwd.

Nick Kyrgios heeft in de rechtbank toegegeven dat hij schuldig is aan mishandeling van zijn ex-vriendin. Toch werd de Australische tennisser door de rechter vrijgesproken.

Vandaag vertelde een psycholoog in de rechtbank dat Kyrgios in het verleden te maken had met ernstige depressies, suïcidale gedachten en slapeloosheid. Hij gebruikte alcohol en drugs en dat leidde vaak tot roekeloos en impulsief gedrag.

Uitspattingen

Het tennistalent van Kyrgios staat buiten kijf, maar door zijn mentale problemen kwam hij zowel op als naast de baan vaak in het nieuws met uitspattingen.

Vorig jaar had de Australiër zijn problemen eindelijk onder controle en leverde hij goede prestaties. Hij was verliezend finalist op Wimbledon en haalde de kwartfinales van de US Open.

De huidige nummer 20 van de wereld had vorige maand voor eigen publiek willen schitteren op de Australian Open, maar miste het eerste grandslamtoernooi van het jaar door een knieblessure. Kyrgios betrad de rechtbank vandaag op krukken.