Wekdienst 3/2: Presentatie nieuwe auto Max Verstappen • Zelensky praat met Europese leiders over steun Oekraïne

Eerst het weer: Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt met nu en dan regen of motregen. Mogelijk breekt in het noorden vanmiddag de zon nog wel door. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het 9 tot 11 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Oekraïense president Zelensky praat in Kiev met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Charles Michel namens de 27 EU-leiders. Zij bespreken steun aan en de wederopbouw van Oekraïne, en het beoogde EU-lidmaatschap.

Leerkrachten demonstreren in Amsterdam tegen plannen van Amsterdamse schoolbesturen. Volgens de onderwijsbond AOB staan er door personeelstekorten steeds vaker onbevoegden voor de klas.

In de Haagse wijk Houtwijk houden bewoners een stille tocht voor de snackbareigenaar die vorige week werd doodgestoken. Er zitten drie minderjarigen vast op verdenking van betrokkenheid. De tocht begint om 18.30 uur vanaf wijkcentrum Bokkefort.

Het Formule 1-team van Red Bull presenteert vanaf 17.00 uur in New York de auto waarin Max Verstappen zijn derde wereldtitel moet gaan halen. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 23 februari met drie testdagen in Sakhir in Bahrein.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. De Amerikaanse legertop heeft overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten, maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen in verband met schade op de grond door neerstortende brokstukken. President Biden is op de hoogte gebracht door het Pentagon.

De ballon dook enkele dagen geleden boven Amerikaans grondgebied, op grote hoogte. Via de Aleoeten vloog het ding over Canada richting de westelijke Amerikaanse staat Montana, waar de ballon woensdag werd gezien. Het Pentagon, dat de ballon onder meer heeft laten volgen met een militair vliegtuig, wilde gisteravond niet zeggen waar de ballon nu uithangt.

"Het is duidelijk dat het de bedoeling is om te spioneren met deze ballon", vertelde een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan verzamelde journalisten. Washington denkt niet dat het apparaat op dit moment veel gevoelige inlichtingen kan vergaren, omdat precies bekend is waar de ballon is. Wel zou de ballon later nog over een aantal belangrijke plekken heen kunnen vliegen.