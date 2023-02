NK-titel is 'interessant', maar Snellink kijkt al verder: 'Heb een iets groter doel'

Beau Snellink denkt groot. Op de vraag of het de schaatser van Jumbo-Visma bij de NK afstanden vooral te doen is om de nationale titel of een plek op de WK afstanden - waarvoor een plek bij de topdrie volstaat op de vijf kilometer - is zijn antwoord helder. "Plaatsen. De titel wordt pas verdeeld in maart. De Nederlandse titel is ook interessant, daar gaan we ook hartstikke hard voor strijden. Maar het WK is net even wat groter. Dus ik hoop me daarvoor te plaatsen." Titels en tickets De NK afstanden, die vrijdagavond beginnen, zijn het kwalificatietoernooi voor de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Thialf. De beste drie schaatsers per afstand (de beste twee op de 5.000 meter vrouwen en de 10.000 meter mannen) plaatsen zich voor de WK. Bekijk hieronder het programma van de NK afstanden, die live te zien zijn bij de NOS:

Al bijna twee jaar gaat Snellink door het leven als wereldkampioen, maar dit seizoen beleeft hij zijn echte doorbraak. Voor het eerst reed hij wereldbekers op de individuele afstanden. Op de vijf kilometer leverde dat een zilveren en een bronzen medaille op. In Calgary reed hij in december voor het eerst in zijn carrière onder de 6.10, om een paar weken later zilver te pakken op de NK allround, net als een jaar geleden. "Het eerste deel van het seizoen is hartstikke goed gegaan", zegt Snellink. "Nu wil ik hier laten zien wat ik waard ben. Daar heb ik alleen maar heel veel zin in." Wereldkampioen ploegenachtervolging Snellink heeft dus al WK-goud in de kast hangen. Hij haalde de WK afstanden van 2021 weliswaar niet op de vijf of tien kilometer, maar werd op 19-jarige leeftijd wel geselecteerd op de ploegenachtervolging, die hij mocht rijden na een afmelding van Sven Kramer. Snellink pakte de wereldtitel met Patrick Roest en Marcel Bosker. Dat waren vorig jaar nog zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma, maar sinds dit seizoen zijn beiden actief in het zwart/groen van Reggeborgh.

WK afstanden 2021: Snellink (r) viert de wereldtitel op de ploegenachtervolging met Roest en Bosker - ANP

Door hun vertrek en het afscheid van Kramer staan de schijnwerpers wat meer op Snellink gericht. "Misschien wel", erkent hij, "maar het is ook jammer." "Het liefst heb je hem (Roest, red.) er bij. Hij kan hartstikke hard trainen en het is een mooie gast om in het team te hebben. Maar als hij weggaat, moeten wij door." Snellink heeft de plek van Roest ingenomen als beste allrounder van Jumbo-Visma. "Maar ik heb nog niks gewonnen. Dus in dat opzicht nog niet helemaal. Maar binnen het team misschien wel." Bekijk hieronder een interview met Antoinette Rijpma-de Jong, de favoriete op de 1.500 meter, die ook vrijdagavond wordt gereden. Rijpma-de Jong verbeterde bij de NK allround het baanrecord van Ireen Wüst:

Antoinette Rijpma-de Jong, sinds eind december houdster van het baanrecord op de 1.500 meter in Thialf, blikt vooruit op de NK afstanden in Heerenveen. - NOS

Op de vijf kilometer moet Snellink (21) vrijdagavond niet alleen afrekenen met Roest en Bosker, want ook zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma aast op de titel. De 37-jarige Bergsma is de oudste deelnemer aan de NK afstanden. "Ik zie Bergsma zeker als concurrent. Vorig jaar had ik Kramer en Roest als concurrenten in ons team, nu is dat Bergsma. Dat vind ik alleen maar mooi. We kunnen het enorm goed met elkaar vinden; iedereen probeert het beste uit zichzelf te halen."

Beau Snellink - ProShots