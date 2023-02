NK-titel 'interessant' voor Snellink, maar hij kijkt verder: 'Heb iets groter doel'

Beau Snellink denkt groot. Op de vraag of het de schaatser van Jumbo-Visma bij de NK afstanden vooral te doen is om de nationale titel of een plek op de WK afstanden - waarvoor een plek bij de topdrie volstaat op de vijf kilometer - is zijn antwoord helder.

"Plaatsen. De titel wordt pas verdeeld in maart. De Nederlandse titel is ook interessant, daar gaan we ook hartstikke hard voor strijden. Maar het WK is net even wat groter. Dus ik hoop me daarvoor te plaatsen."

Titels en tickets

De NK afstanden, die vrijdagavond in Heerenveen beginnen, zijn het kwalificatietoernooi voor de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart, eveneens in Thialf. De beste drie schaatsers per afstand (de beste twee op de 5.000 meter vrouwen en de 10.000 meter mannen) plaatsen zich voor het mondiale titeltoernooi.

