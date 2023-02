Medicatie op maat dankzij dna-profiel leidt tot minder ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van medicijnen nemen met 30 procent af als de dosering wordt afgestemd op het dna van patiënten. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het is voor het eerst dat is aangetoond dat voorschrijven op basis van een dna-profiel ook echt effect heeft.

"Het bewijs is geleverd, dit is echt een doorbraak", aldus hoogleraar klinische farmacie Henk-Jan Guchelaar, een van de auteurs van de studie. Bijna 7000 mensen uit zeven Europese landen deden mee. De gebruikte medicijnen waren bedoeld voor de behandeling van onder meer kanker, hart- en vaataandoeningen en psychische klachten.

Een medicijn kan bij verschillende patiënten verschillende reacties oproepen. Dat is voor een flink deel omdat iedereen ander dna heeft. Daardoor breken sommige mensen medicijnen bijvoorbeeld langzamer af, waardoor ze een lagere dosis nodig hebben, en daarmee de kans op bijwerkingen voorkomen.

De deelnemers van het onderzoek kregen allemaal een dna-medicatiepas, afgestemd op hun eigen dna-profiel. Door die pas te scannen, konden artsen en apothekers precies bepalen welke medicijndosis optimaal was voor elke patiënt. De proefpersonen hadden niet alleen minder last van bijwerkingen, ze waren ook erg te spreken over de pas zelf. Die gaf ze een gevoel van regie, zeggen de onderzoekers, omdat ze actief betrokken werden bij hun eigen behandeling.

In deze video legt een professor van het LUMC uit hoe die pas werkt: