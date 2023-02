Tegenvallende resultaten voor techreuzen Apple, Amazon en Alphabet

Techgiganten Apple, Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet hebben alle drie teleurstellende jaarcijfers gepresenteerd. Dat werd al verwacht na een zwaar jaar voor de techindustrie, vol leverings- en productieproblemen, tegenvallende advertentieopbrengsten en grote ontslagrondes.

Apple zag de omzet in het laatste kwartaal met ruim 5 procent dalen, de grootste terugval op kwartaalbasis in bijna zeven jaar. Met name productieproblemen bij een grote fabriek in China nekte het techbedrijf, net als de afzwakkende economie waardoor meer mensen afgelopen jaar de hand op de knip hielden.

De doorgaans stabiele iPhone-maker maakte voor het eerst sinds 2016 niet de verwachtingen waar van analisten. Die schatten de gemiddelde omzet van Apple op kwartaalbasis in op 121 miljard dollar, maar het bedrijf bleef steken op 117 miljard dollar.

Nettoverlies Amazon

Ook Amazon deed het minder goed dan verwacht. De omzet steeg weliswaar met 9 procent tot 149,2 miljard dollar, maar met name door het belang van Amazon in elektrische voertuigen-maker Rivian, noteerde het bedrijf een nettoverlies van 2,7 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog een nettowinst van 33,4 miljard.

Begin vorige maand schrapte Amazon ruim 18.000 banen. De techgigant voorziet voorlopig geen verdere reorganisaties.

Advertentie-inkomsten Alphabet

Een ander techbedrijf dat afgelopen maand massaal medewerkers ontsloeg, was het moederbedrijf van Google, Alphabet. Daar kregen 12.000 mensen hun congé, oftewel 6 procent van het personeelsbestand.

Alphabet is zeer afhankelijk van advertentie-inkomsten en zucht dus onder de afzwakkende economie, doordat adverteerders nu minder bereid zijn om geld te steken in advertenties. De winst van Alphabet daalde dan ook met 34 procent, naar 13,6 miljard. Dat is minder dan de 15,3 miljard die werd verwacht.