Klimmen-Ransdaal opnieuw meest gewaardeerde station

Station Klimmen-Ransdaal is het meest gewaardeerde station van Nederland. Dat komt naar voren uit een onderzoek voor NS en ProRail onder 85.000 reizigers. Het station kreeg van het publiek een 8,3. De afgelopen jaren viel het station op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn al vaker in de prijzen.

Op de Heuvellandlijn, waar treinen van de regionale vervoerder Arriva rijden, zijn ook de nummers twee en drie van de ranglijst te vinden. Station Schin op Geul kreeg een 8,2 en station Valkenburg werd beoordeeld met een 8,1.

De vorige winnaar van de peiling, Overveen, is gezakt naar plek 19. Dat station krijgt nu een 7,8.

Heuvelachtig landschap

Uit de Stationsbelevingsmonitor blijkt volgens de NS dat reizigers Klimmen-Ransdaal waarderen om de mooie ligging in het heuvelachtige landschap en vanwege het monumentale stationsgebouw uit 1913. In dat gebouw zit een eetgelegenheid met een terras op het perron.

Nederlanders waren het afgelopen jaar over het algemeen ongeveer net zo tevreden over de stations als in 2021. Het gemiddelde rapportcijfer kwam uit op een 7,32, in 2021 was dat een 7,31. Ten opzichte van 2016 is de waardering voor Nederlandse stations wel aanzienlijk toegenomen. In dat jaar gaf de treinreiziger een station gemiddeld een 6,94.

Opvallend is dat het verder vooral kleine stations zijn die hoge scores neerzetten. Zo scoort station Oosterbeek (bij Arnhem) een 8,0, terwijl de meeste treinen dat station op hoge snelheid passeren. Van de grote stations is Rotterdam Centraal opnieuw het hoogst genoteerd, ook met een 8,0.