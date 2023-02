Iets meer kankerdiagnoses in 2022, vooral door bevolkingsgroei en vergrijzing

Afgelopen jaar werd bij 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Dat is een stijging van ongeveer duizend patiënten ten opzichte van 2021, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bekendmaakt in aanloop naar Wereldkankerdag op 4 februari.

De toename wordt volgens het IKNL voornamelijk veroorzaakt door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal ouderen. Vooral aan de stijging van het aantal diagnoses huid- en prostaatkanker is dat te zien.

De meest voorkomende vormen van kanker in Nederland zijn huidkanker (23.300 patiënten), borstkanker (15.800), prostaatkanker (14.600), longkanker (14.600) en darmkanker (12.000). Van die laatste vorm neemt het aantal diagnoses overigens wel wat af. Dat zou komen door de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014.

Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, met een aandeel van 25 procent. Bij vrouwen is dat met 27 procent borstkanker.

Zongedrag

De huidkankerdiagnoses van nu zijn vooral het gevolg van zongedrag van twintig tot dertig jaar geleden, aldus het IKNL. Met zonnebrandcrème en het bedekken van de huid kan huidkanker in de toekomst volgens het kankercentrum deels worden voorkomen.

Mensen met alleen een kwaadaardig plekje op de huid (basaalcelcarcinoom) zijn niet meegeteld in de cijfers over 2022 van het IKNL, omdat hierover alleen landelijke cijfers zijn van de meest recente jaren en omdat vrijwel niemand daaraan overlijdt. Wel is bekend dat vorig jaar ruim 60.000 mensen voor het eerst met deze niet-levensbedreigende vorm van huidkanker te maken kregen.