Amerikaans jochie (6) bestelt voor duizend dollar aan eten met vaders smartphone

Een vader uit de Amerikaanse staat Michigan zal zich in de toekomst wel twee keer bedenken voor hij zijn smartphone aan zijn zoontje geeft om voor het slapen gaan nog een spelletje te spelen. In plaats daarvan ging de kleine Mason (6) helemaal los en bestelde via maaltijdplatform Grubhub in korte tijd de ene na de andere maaltijd. De schade: zo'n duizend dollar.

Terwijl Masons moeder Kristin zich nietsvermoedend vermaakte in de bioscoop voltrok zich bij haar thuis een financiële ramp. Vader Keith had besloten om zijn zoon niet voor te lezen, maar om hem voor het slapengaan een spelletje te laten spelen op de smartphone, waarmee hijzelf zojuist een maaltijd had besteld via Grubhub.

Toen na enige tijd de ene na de andere bezorger voor de deur stond met achtereenvolgens reuzengarnalen, salades, shoarma en pita-broodjes kip, kreeg vader argwaan en ging hij op onderzoek uit. Toen was het kwaad al geschied, want Mason had voor ruim duizend dollar aan maaltijden besteld.

Spaarvarken geleegd

De hoeveelheid bestellingen viel ook de bank van Keith op, die hem een fraudealarm stuurde toen Mason een bestelling bij Happy's Pizza deed ter waarde van 439 dollar. Die bestelling werd geannuleerd, maar de reuzengarnalen van 183 dollar die Mason bij hetzelfde restaurant had besteld, kwamen moeiteloos door de fraudedetectie van de bank.

Vader Keith en moeder Kristin waren op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het gedrag van hun zesjarige. Ze spraken hem bestraffend toe en vertelden hem dat wat hij had gedaan gelijk stond aan stelen. Om het hem helemaal in te peperen, leegden ze ook nog het spaarvarken van het jongetje, waar 115 dollar in zat, gekregen op zijn verjaardag in november.

De maaltijden die Mason had besteld zijn voor een groot deel in de vriezer verdwenen voor gelukkigere tijden.

Grubhub heeft de pijn voor Keith en Kristin verzacht door het gezin een tegoedbon van duizend dollar te geven. Ook overweegt de maaltijdbezorgapp de familie een rol te geven in een reclamecampagne, meldt persbureau AP.