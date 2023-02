Pentagon volgt al dagen Chinese spionageballon boven VS

Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. De Amerikaanse legertop heeft overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten, maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen in verband met schade op de grond door neerstortend puin. President Biden is op de hoogte gebracht door het Pentagon.

De ballon dook enkele dagen geleden boven Amerikaans grondgebied, op grote hoogte. Via de Aleoeten vloog het ding over Canada richting de westelijke Amerikaanse staat Montana, waar de ballon woensdag werd gezien. Het Pentagon, dat de ballon onder meer heeft laten volgen met een militair vliegtuig, wilde gisteravond niet zeggen waar de ballon nu uithangt.

"Het is duidelijk dat het de bedoeling is om te spioneren met deze ballon", vertelde een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan verzamelde journalisten. Washington denkt niet dat het apparaat op dit moment veel gevoelige inlichtingen kan vergaren, omdat precies bekend is waar de ballon is. Wel zou de ballon later nog over een aantal belangrijke plekken heen kunnen vliegen.

Intercontinentale ballistische raketten

Het precieze doel van de Chinese operatie in deze regio in de VS is niet duidelijk. In Montana ligt onder andere vliegbasis Malmstrom, waar de VS intercontinentale ballistische raketten vandaan kan afvuren. Op de basis staan zo'n 150 van dat soort raketten. Het Pentagon wil niet bevestigen of bekend is of de Chinezen die basis in de gaten willen houden.

In de afgelopen jaren zijn er wel vaker spionageballonnen boven de VS gespot. Ditmaal lijkt de ballon er volgens het ministerie wel langer over te doen.

Blinken naar China

De Amerikanen hebben de Chinese ambassade in Washington aangesproken op de operatie en ook in Peking hebben Amerikaanse diplomaten hun bezwaren kenbaar gemaakt. "We hebben ze laten weten hoe serieus we dit nemen", aldus de woordvoerder. De Chinese missie in Washington reageert tegenover media niet op de zaak.

Vermoedelijk komt de kwestie ook nog ter sprake wanneer minister Blinken van Buitenlandse Zaken de komende dagen een bezoek brengt aan China. Hij zal - tegen het decor van de sterk opgelopen spanningen tussen de VS en China - onder meer praten over Taiwan en het coronavirus. Mogelijk zal hij ook de Chinese president Xi Jinping spreken.