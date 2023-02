Staatssecretaris vraagt om verlenging noodmaatregelen asielzoekers

De crisisnoodopvang voor asielzoekers moet langer openblijven dan 1 april. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg gevraagd aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Van der Burg zei dat "we die plekken echt niet kunnen missen". Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat veel burgemeesters positief op het verzoek reageerden.

Derdelanders

Ook is gesproken over hoe er moet worden omgegaan met de zogenoemde derdelanders, een groep van circa 4900 buitenlanders die in Oekraïne verbleven toen de oorlog uitbrak, maar die geen Oekraïens staatsburger zijn.

Deze derdelanders hebben nu nog dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen en worden ook in de opvang voor Oekraïners opgevangen, maar die regeling stopt op 5 maart. Mogelijk moeten ze dan worden overgeplaatst naar opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

"De burgemeesters hebben nagenoeg unaniem gezegd: verleng voor deze groep de regeling", zei Van der Burg. "Niet als groep, maar op individuele basis. Maar ga ze niet massaal van de ene naar de andere plek sturen." De staatssecretaris noemde het een constructief voorstel, dat hij gaat onderzoeken.

Op straat

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, vreest dat derdelanders "op straat gaan rondhangen" als de regeling wordt opgeheven en hun rechten dus grotendeels wegvallen. Ook zei Bruls dat er snel duidelijkheid moet komen over hun lot. "Want 5 maart is al over een maand."

Er was ook kritiek onder de burgemeesters. Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn, denkt "dat we aan het eind van de spanningsboog komen". De Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma zei dat de burgemeesters niet gaan over de vraag waar het ophoudt. "Maar aangeven wat we kunnen en ook waar de grenzen zijn is wel aan ons."

Pleisters plakken

De burgemeesters maken zich zorgen over een dreigend groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting voor Oekraïners die langer in Nederland lijken te blijven dan werd verwacht. Er dreigt dit jaar een tekort aan 38.000 opvangplekken. Veel contracten met gemeenten voor tijdelijke opvang lopen binnenkort af. Het COA verwacht dat er vanaf het voorjaar meer asielzoekers naar Nederland komen en dat er komend jaar 75.500 plaatsen nodig zijn.