Real Madrid wint van zwalkend Valencia en komt weer wat dichter bij Barcelona

Onder Lim bekleedde hij die functie eerder in 2015, 2016, 2020 en 2021. In 2008 behoedde Voro Valencia van degradatie, nadat hij het roer over had genomen na het ontslag van Ronald Koeman.

In het Bernabéu had hij een simpel plan voor zijn ploeg bedacht: ingraven, knokken en counteren. Ingraven en knokken lukte uitstekend, counteren minder. Het was voor Valencia wat dat betreft vervelend dat de in topvorm verkerende Justin Kluivert gemist moest worden door een blessure.

Grillige Asensio

Real Madrid, dat zich op de winterse transfermarkt koest hield, begon met Asensio op rechtsvoor in de basis. Al na twee minuten kreeg hij op aangeven van Luka Modric een grote kans, maar Asensio schoot heel slap in. Ook in de 20ste minuut hielp hij een goede mogelijkheid om zeep.

Omdat op slag van rust een kopgoal van Antonio Rüdiger na een ingreep van de VAR werd afgekeurd, kwam Valencia toch ongeschonden door de eerste helft heen. De ploeg van Voro leek zich aardig in het duel te hebben vastgebeten.