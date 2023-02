Koning schildert toch geen karikatuur van zwarte vrouw op Curaçao

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben toch geen zogeheten 'Chichi' beschilderd op Curaçao. De Rijksvoorlichtingsdienst lijkt op het laatste moment overstag te zijn gegaan na kritiek vanuit een deel van de kunstenaarswereld op Curaçao.

Chichi-beeldjes zijn mateloos populair op Curaçao, onder meer als souvenir. Maar critici zien in Chichi een karikatuur van een zwarte vrouw, uitnodigend zittend met haar benen wijd gespreid, haar grote borsten prominent tonend, klaar om de wereld te veroveren.

"In een tijd waar we bezig zijn met het verwerken van ons slavernijverleden, waar we bezig zijn met een zoektocht naar gelijkwaardigheid, naar zelfrespect van de zwarte bevolking in deze maatschappij, lijkt het mij niet van waardigheid tonen om het koninklijk gezelschap deze karikatuur van een zwarte vrouw aan te bieden om deze te gaan beschilderen", zei Lusette Verboom, initiatiefneemster van het protest.

Oudere zus

Op Curaçao wordt een oudere zus in een gezin Chichi genoemd. Het beeld van de Curaçaose Chichi vertegenwoordigt dus ook een oudere zus, zegt Serena Israel, initiatiefnemer en ontwerper van de beeldjes. "Een sterke, trotse, wellustige Caribische vrouw, die als oudste zus de moeder ondersteunt, voor de kleine broers en zussen zorgt en veel verantwoordelijkheden neemt naast de ouders", zo stelt Israel.

Verboom verzet zich daartegen. "Als zwarte vrouw, geboren en opgegroeid op dit eiland kan ik u garanderen dat deze voorstelling van de Chichi niet symbool staat voor de verantwoordelijk oudere zus in de Curaçaose cultuur", zegt ze.

Bovendien is Chichi een commercieel project van een beeld dat in Frankrijk is ontworpen en door de ontwerpster is gepatenteerd om in Curaçao aan toeristen en winkelend publiek aan te bieden als attractie. Daar zit volgens Verboom niets typisch Curaçaos aan, zoals de RVD in het programma schreef.

Tijdgebrek

Uiteindelijk hebben Amalia en haar ouders naar een grote Chichi gekeken, op een plek waar het niet eerder had gestaan. Daar spraken ze met ontwerper Israel. Uitgebreid poseren van de familie voor de aanwezige pers was er niet bij. Volgens Israel was tijdgebrek de reden dat de koninklijke familie niet zelf kon schilderen.