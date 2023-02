Door CIA gemarteld al-Qaida-lid vrijgelaten uit Guantánamo Bay

De Verenigde Staten hebben weer een gevangene uit Guantánamo Bay vrijgelaten. Het gaat om Majid Khan (42), die heeft bekend dat hij koerier is geweest voor terreurorganisatie al-Qaida. Hij was in Guantánamo de enige gevangene met de Amerikaanse nationaliteit.

Khan is bij elkaar zo'n twintig jaar vastgehouden. Hij zat bijna zestien jaar in de beruchte militaire gevangenis in Cuba, waar de VS op het hoogtepunt zo'n 800 terreurverdachten vasthield. Dit gebeurde vanwege de 'oorlog tegen terreur' in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001.

Martelingen

Voor zijn tijd in Guantánamo hield de CIA Khan drie jaar gevangen op geheime locaties in het buitenland. Daar onderging hij diverse martelingen, zo valt te lezen in een uitgebreid overheidsrapport uit 2014. Khan kreeg bijvoorbeeld rectaal voedsel ingespoten toen hij in hongerstaking ging. Ook werd hij geslagen en was er sprake van seksuele mishandeling.

In 2012 bekende Khan voor een militaire commissie dat hij voor al-Qaida heeft gewerkt. Ook was hij naar eigen zeggen betrokken bij de planning van nooit uitgevoerde aanslagen. De man werd veroordeeld tot tien jaar cel.

Eigenlijk had de geboren Pakistaan vorig jaar moeten vrijkomen, maar hij kon in geen enkel land terecht. Zijn advocaat spreekt er schande van dat zijn cliënt niet eerder is vrijgelaten.

Belize

Belize, in Centraal-Amerika, is nu bereid gevonden om de veroordeelde terrorist te ontvangen. Ook zijn vrouw en dochter kunnen er terecht. "Ik beloof iedereen, vooral de inwoners van Belize, dat ik een productief en vredelievend lid van de samenleving zal worden", zegt Khan in een verklaring.

Na deze vrijlating zitten er volgens Amerikaanse media nog 34 mensen vast in Guantánamo Bay. Twintig van hen zijn vrij om te gaan zodra er een land is dat hen wil opnemen, meldt het Pentagon.

Guantánamo is door de internationale gemeenschap scherp veroordeeld vanwege martelpraktijken en onmenselijke behandeling van gevangenen. Veel van hen zijn nooit aangeklaagd.